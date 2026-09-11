Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российские еврейские общины с праздником Рош ха-Шана – началом нового года по иудейскому календарю. Это следует из послания главы государства, которое размещено на сайте Кремля.

В поздравлении указано, что данный праздник символизирует нравственное и духовное совершенствование, дарит верующим радость приобщения к многовековому наследию предков, а также к их традициям и устоям, которые передаются из поколения в поколение.

Кроме того, Путин подчеркнул, что еврейские организации России активно участвуют в жизни страны и общества. По словам президента, они вносят созидательный вклад в реализацию патриотических, просветительских и благотворительных инициатив, поддерживают межнациональный и межрелигиозный диалог, а также заботятся о сохранении семейных ценностей и воспитании молодежи.

Глава государства пожелал верующим доброго здоровья, успехов и всего наилучшего.

Ранее президент РФ заявил, что у России "немало преданных друзей", которые являются яркими представителями интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных стран. Кроме того, страна признательна всем, кто видит в ней надежного партнера, и всегда открыта для новых взаимовыгодных контрактов и взаимного обогащения культур.

