Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства в ходе церемонии вручения государственных наград за укрепление единства российской нации.

"Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", – отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что у России "немало преданных друзей", которые являются яркими представителями интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных стран. Кроме того, РФ признательна всем, кто видит в ней надежного партнера и всегда открыта для новых взаимовыгодных контрактов и взаимного обогащения культур.

"Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз, и вместе радоваться победам, достижениям и успехам", – подчеркнул глава государства.

Путин вручил премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023–2025 годов. Среди лауреатов – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и ее заместитель Павел Дорошенко, замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич и другие.

Президент "Русского благотворительного фонда Александра Солженицына", вдова писателя Наталья Солженицына, а также спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получили ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Орден "Александра Невского" получил глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян). Глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайунутдин награжден орденом "За доблестный труд".

Орден "Почета" получили главный раввин России Берл Лазар, глава российских протестантов Сергей Ряховский и глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

Главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшеевуи и верховному муфтию Талгату Таджуддин вручены почетные грамоты президента РФ.

Кроме того, медаль Пушкина получил посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер. Орден "Дружбы" получили иностранные представители, например, независимый журналист Элизео Бертолази, почетный генконсул РФ в Северном округе Израиля Амин Сафия, председатель филиала "Русского географического общества" в Шри-Ланке Саман Кумару Ранджит Вирасинхе. Благодарность президента России получил немецкий пианист и дирижер Юстус Франц.

Ранее награды в честь Дня народного единства вручил Сергей Собянин. Среди награжденных москвичей оказались общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер.

Некоторых из них за трудовые успехи и многолетнюю работу наградили орденом Александра Невского, орденом Дружбы, орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Луки Крымского.

