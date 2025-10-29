Собянин вручил награды москвичам в преддверии Дня народного единства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил москвичам государственные и городские награды. Церемония состоялась в Мраморном зале мэрии Москвы.

Мэр поздравил присутствующих с наступающим праздником.

"Это очень московский праздник, должен сказать, потому что возрождение нашей страны 400 лет тому назад начиналось именно в Москве. Все основные события происходили именно в Москве", – отметил градоначальник.

Он напомнил, что освобождение Российской империи в 1812 году начиналось в Москве. В 1941-м наступление под столицей знаменовало перелом в Великой Отечественной войне и освобождении СССР. В настоящее время противник не стоит около города, но тем не менее Москва играет одну из ключевых ролей в СВО на Украине.

По словам Собянина, десятки тысяч военнослужащих находятся на линии боевого соприкосновения. Столица в это время в 3 раза нарастила объемы промышленной продукции, в том числе в той ее части, которая работает для нужд фронта.

"От того, как мы с вами работаем, как мы эффективно трудимся, как мы развиваем Москву, зависят и экономика, и социальное благополучие нашей страны, и победа", – подчеркнул Собянин.

По его мнению, народное единство заключается не только в самоотверженном труде миллионов граждан, но и в патриотической, духовной поддержке того, что делает Владимир Путин.

"Поздравляю всех москвичей и уверен в нашей победе. Победе не только над врагом, но и над экономическими вызовами. Как всегда, Москва должна быть и будет в лидерах", – добавил глава города и поблагодарил жителей за труд и таланты, которые те вкладывают в развитие России и Москвы.

Как указали в пресс-службе мэра и правительства столицы, среди награжденных москвичей оказались общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер.

Некоторых из них за трудовые успехи и многолетнюю работу наградили орденом Александра Невского, орденом Дружбы, орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Луки Крымского.

По поручению российского лидера Собянин наградил горожан, которые были удостоены благодарности главы государства. В их числе – коллектив Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (Мегапир). Он получил награду за активную благотворительную и общественную деятельность, а также вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Кроме того, жителям столицы присвоили почетные звания "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный учитель РФ", а также вручены почетные грамоты президента страны. Среди наград, врученных мэром, также были знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет, "За безупречную службу городу Москве" ХХХ лет, почетный знак "Заслуженный учитель Москвы".

Еще некоторые москвичи получили звания "Почетный работник образования Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения Москвы" и "Почетный работник физической культуры и спорта Москвы".

В сентябре Собянин также вручил госнаграды выдающимся горожанам, а также городские премии в области литературы и искусства. Премии получили 17 человек в 9 номинациях. В частности, худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов и худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.