Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин наградил победителей ежегодного конкурса "Московские мастера". Церемония вручения наград прошла в Мраморном зале мэрии Москвы.

Мэр поздравил лауреатов с победой и назвал конкурс одним из самых "лучших, интересных и традиционных". По его словам, с каждым годом это событие становится все более актуальным и конкурентным.

"Вы победили благодаря своему умению, таланту, отношению к профессии, отношению к своему предприятию, городу. Спасибо вам большое", – подчеркнул Собянин.

Во время вручения наград мэр обратил внимание, что отношение к отечественной продукции и развитию экономики стремительно меняется в последние годы. В частности, он указал, что в условиях санкций и спецоперации, а также из-за необходимости развития импортозамещения и оборонно-промышленного комплекса, городу требуются специалисты высокого уровня. Собянин объяснил это тем, что нужно полагаться на собственное производство, а не на зарубежные поставки.

Также мэр поблагодарил победителей конкурса за высокий уровень мастерства в профессии.

"Я надеюсь, что ваши родители гордятся вами, ваши близкие, ваши коллеги по предприятиям, Москва гордится вами. И я горжусь вами. Спасибо вам", – заключил Собянин.

Лауреатами "Московских мастеров" стали 40 человек. Конкурс проводится с 1998 года в рамках Московского трехстороннего соглашения между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей.

Ранее сообщалось, что прием заявок на участие во Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2025" продлится до 30 сентября. В этот день завершится подача заявок для окружного этапа, тогда как для федерального – окончательной датой станет 15 октября.

Популярность премии, которая существует уже 5 лет, а также важность отмеченных проектов отмечал Владимир Путин еще в 2024 году. За этот период была оказана поддержка 108 лауреатам из разных сфер, в том числе лингвистам, этнографам, культурологам и многим другим.

