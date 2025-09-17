Прием заявок на премию "Гордость нации – 2025" продлится до 30 сентября

Фото: гордость-нации.рф

Прием заявок на участие во Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2025" продлится до 30 сентября.

В частности, в этот день завершится подача заявок для окружного этапа, тогда как для федерального – окончательной датой станет 15 октября. Если соискатель планирует участвовать в обоих этапах, ему нужно успеть до 30 сентября, поскольку заявка формируется один раз.

Популярность премии и важность отмеченных проектов отмечал Владимир Путин еще в 2024 году. Тогда президент направил обращение к лауреатам, которое было размещено на официальном сайте Кремля.

Премия существует уже 5 лет, за которые поддержала 108 лауреатов из разных сфер. Среди них лингвисты, этнографы, культурологи, педагоги, журналисты, блогеры, режиссеры, общественные деятели и волонтеры, чей вклад способствовал укреплению национального единства России.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на новый поток образовательной программы "Венчурная академия", которую проведут фонд "Московский инновационный кластер" и Московский венчурный фонд.

Принять участие могут предприниматели, начинающие инвесторы, топ-менеджеры и аналитики. Курс включает теоретическую часть с видеоуроками и практическую часть с модулями "Венчурная аналитика" и "Венчурная сделка". Первый модуль ориентирован на аналитиков и предлагает стажировки в ведущих венчурных фондах, второй – на начинающих инвесторов и участие в реальных сделках.