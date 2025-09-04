В Москве стартовал прием заявок на новый поток программы "Венчурная академия"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве открылся прием заявок на новый поток образовательной программы "Венчурная академия". Практико-ориентированный курс проведут фонд "Московский инновационный кластер" (МИК) и Московский венчурный фонд (МВФ), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Принять участие могут предприниматели, начинающие инвесторы, топ-менеджеры и аналитики. После обучения у них появятся представление об основах венчурного инвестирования, знания и механизмы для оценки перспективности стартапов. Курс проведут в комбинированном онлайн- и офлайн-форматах.

Теоретическая часть доступна на платформе i.moscow. В нее включены видеоуроки по видам инвестиционных инструментов, моделям вложений, регулированию рынка и методикам оценки стартапов. В практическую часть входят модули "Венчурная аналитика" и "Венчурная сделка".

Первый модуль может заинтересовать аналитиков, которые хотят работать в венчурных фондах. Для участников организуют мастер-классы и консультации наставников. Они смогут освоить навыки поиска и отбора технологических проектов, инвестиционного анализа стартапов, работы с метриками портфельных компаний и разбора реальных кейсов. После прохождения модуля лучшим выпускникам предложат пройти стажировку в ведущих венчурных фондах России.

"Венчурная сделка" – для начинающих инвесторов, которые научатся верифицировать финансовые и бизнес-модели стартапов, а также получат шанс стать участниками реальной синдицированной сделки.

С начала создания программы ее выпускники вложили в компании более 500 миллионов рублей. Инвесторы третьего потока инвестировали свыше 8 миллионов рублей в развитие платформы комплексных логистических услуг для маркетплейсов, а участники четвертого потока – около 11 миллионов рублей в производство вендинговых автоматов нового поколения.

Также более 50 слушателей других потоков вложили 5,5 миллиона рублей в маркетинговую платформу для продвижения товаров через блогеров.

Для участия в новом потоке программы необходимо подать заявку на платформе i.moscow. Они принимаются до 15 октября.

Ранее в столице прошел конкурс "Новатор Москвы". Он способствует воплощению научных идей в реальные стартапы. В этом году заявки подали более 5 тысяч участников. Они соревновались в трех номинациях: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В финал смогли выйти 90 проектов, из которых победителями и призерами были признаны 36.

