05 декабря, 12:08

Экономика

Число предпринимателей на столичном портале поставщиков превысило 390 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, превысило 390 тысяч. Об этом заявила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"Портал поставщиков за 12 лет стал важным межрегиональным инструментом для проведения госзакупок малого объема. Он помогает предпринимателям со всей страны находить заказчиков из 43 регионов России", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам Багреевой, с начала года количество поставщиков увеличилось на 40 тысяч. Более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса.

Самыми активными стали бизнесмены из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга – на них пришлось свыше 25% новых пользователей. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к платформе с января, заключили 2,1 тысячи контрактов на сумму более 4,7 миллиарда рублей.

В настоящее время в каталог входит 3,3 миллиона товаров, работ и услуг. Каждый день пользователи заключают около 1,5 тысячи контрактов.

Документы на платформе заключаются дистанционно, а для заверения сделок используется электронная подпись. Благодаря автоматизации повышается прозрачность и управляемость процессов, также снижаются риски ошибок из-за человеческого фактора, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Больше всего предпринимателей с момента начала работы портала в 2013 году зарегистрировались из Москвы: их число составляет почти 195 тысяч", – добавил он.

Для регистрации на портале необходима электронная почта или подпись, также можно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru. Для юридически значимых действий, например подписания оферты, понадобится усиленная электронная подпись.

Москва постоянно совершенствует возможности платформы, учитывая пожелания пользователей, уточнили в департаменте информационных технологий. К примеру, при загрузке в каталог нового товара искусственный интеллект определяет возможную категорию и предлагает подходящие характеристики. В свою очередь, бот автоматических ставок позволяет одновременно участвовать в нескольких котировочных сессиях.

В этом году на портале чаще всего в совместных закупках приобретали строительные и хозяйственные товары. За 9 месяцев их купили на 378,4 миллиона и 155 миллионов рублей соответственно. На третьем месте по популярности оказались бумага и канцелярия – их закупили на 105,2 миллиона рублей.

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

