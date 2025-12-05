Организатор рехаба в подмосковном Видном арестован до 3 февраля

Фото: Москва 24

Видновский суд Московской области арестовал организатора социального реабилитационного центра, где применяли насилие к постояльцам, Максима Антонова. Его заключили под стражу до 3 февраля.

Кроме того, сторона обвинения настаивает на аресте еще троих волонтеров рехаба, которым предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Сам Антонов в ходе судебного заседания рассказал, что вел чат с родственниками постояльцев рехаба, куда отправлял им фотоотчеты. При этом из получаемых денег, с его слов, он не брал "ни копейки", так как все средства уходили на оплату лекарств и еды.

"Я ни в чем не виноват, меня бьют, избивают, мне не дают таблетки", – пожаловался обвиняемый.

По его словам, условия в его центре были гораздо лучше, чем в камере, где его сейчас содержат. Антонов отметил, что там накурено, поэтому ему, как больном человеку это тяжело.

Кроме того, сейчас вместе с ним в одной камере находится 18-летний обвиняемый в торговле наркотиками, которого он пытается убедить бросить употребление и торговлю запрещенными веществами.

"Я для этого мальчика одна из надежд", – заявил организатор рехаба.

Ранее следователи выяснили, что сотрудники двух реабилитационных центров в Ленинском городском округе и Егорьевске удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Злоумышленники самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания в рехабах.

Ежемесячно постояльцы платили за свое пребывание в учреждениях от 50 до 80 тысяч рублей. Они заявили о систематических фактах физического и психологического насилия, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов.

Всего в рамках уголовных дел оказались задержаны девять человек. При этом 4 фигуранта из рехаба Егорьевска признали свою вину.

