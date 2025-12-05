Новое обвинение предъявлено главе подмосковного рехаба "Антонов Pro"

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Следственный комитет предъявил гендиректору реабилитационного центра "Антонов Pro" Максиму Антонову новое обвинение в причастности к организации похищения человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Видновский суд, где рассматривается вопрос об аресте мужчины.

Антонову также вменяется незаконное лишение свободы. Следствие просит суд заключить его под стражу.

Центр "Антонов Pro" находится в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье. Официально учреждение носит название ООО "СеРЦА". В нем, по версии правоохранителей, удерживали людей, которые прибывали туда для лечения от наркотической зависимости.

Постояльцы рассказали полиции о систематическом физическом и психологическом насилии, ограничениях в пище и воде, использовании сильнодействующих препаратов без медицинских назначений. В результате правоохранители задержали 4 сотрудников рехаба.

Похожая ситуация произошла с центром "Неугасимая надежда" в Егорьевске. В этом рехабе проходили реабилитацию от разных видов зависимостей 26 человек. Люди рассказали, что в учреждении их били, связывали и оставляли в подвале.

Изначально были задержаны руководитель и 3 сотрудника реабилитационного центра. Позже правоохранители задержали еще одного фигуранта – консультанта рехаба. При этом 4 фигуранта уже признали свою вину.