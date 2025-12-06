Над регионами РФ уничтожены 8 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 8 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Налеты вражеских дронов фиксировались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

В частности, по 3 БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями. Еще 2 перехватили в воздушном пространстве Брянской области.

Ранее в Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников были повреждены резервуары с топливом. По данным местных властей, повреждения незначительны, пострадавших нет. Возгорания на месте ЧП не произошло.

Еще одна атака БПЛА произошла до этого в Тамбовской области. После падения обломков беспилотника началось возгорание на местной нефтебазе. К тушению огня были привлечены все необходимые силы и средства.