Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 22:14

Политика

Над регионами РФ уничтожены 8 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 8 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Налеты вражеских дронов фиксировались в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

В частности, по 3 БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями. Еще 2 перехватили в воздушном пространстве Брянской области.

Ранее в Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников были повреждены резервуары с топливом. По данным местных властей, повреждения незначительны, пострадавших нет. Возгорания на месте ЧП не произошло.

Еще одна атака БПЛА произошла до этого в Тамбовской области. После падения обломков беспилотника началось возгорание на местной нефтебазе. К тушению огня были привлечены все необходимые силы и средства.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика