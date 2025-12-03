Пожар вспыхнул на нефтебазе в Тамбовской области после падения БПЛА

Фото: 123RF.com/svglass

Возгорание началось на нефтебазе в Тамбовской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

На место ЧП прибыли пожарные и представители правоохранительных органов. К тушению огня привлечены все необходимые силы и средства.

Ночью 2 декабря атаке беспилотников подверглась Орловская область. В результате возгорание произошло на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе.

Ранее украинские дроны атаковали три заправки в северных районах Луганской Народной Республики (ЛНР). Оказались повреждены фасады зданий автозаправочных станций.