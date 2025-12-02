Форма поиска по сайту

02 декабря, 06:36

Происшествия

ПВО отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белокалитвинском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал. Более подробная информация о последствиях на земле в данный момент уточняется.

Ранее атака вражеских беспилотников была предотвращена в Дагестане, их сбили над территорией Каспийска. От обломков БПЛА пострадала 12-летняя девочка. Она получила легкое непроникающее ранение грудной клетки.

Спустя некоторое время девочка была выписана домой после получения помощи. Врачи не выявили у нее серьезных травм. Домой ее отправили под амбулаторное наблюдение.

