01 декабря, 09:16

Происшествия
Развожаев: пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь девочка находится в тяжелом состоянии

Губернатор Севастополя рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при атаке ВСУ

Фото: depositphotos/wedmov

Состояние девочки, которая пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, оценивается медиками как крайне тяжелое и нестабильное. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, минувшей ночью пострадавшей провели несколько операций. Департамент здравоохранения Севастополя и главный врач больницы № 5 находятся на связи со специалистами РДКБ.

Губернатор уточнил, что если состояние пациентки стабилизируется, то ее транспортируют на лечение в Москву.

15-летняя девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе вечером 30 ноября. Это произошло в парке Победы. В тяжелом состоянии пострадавшую перевезли в больницу. Развожаев сообщал, что находится на связи с главным врачом.

