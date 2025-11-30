Форма поиска по сайту

30 ноября, 15:38

Происшествия

В курском Льгове оказались повреждены 26 домов после атаки ВСУ 25 ноября

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

В городе Льгове в Курской области после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) 25 ноября повреждены оказались 26 домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Во Льгове идет восстановление домов, пострадавших в результате атаки ВСУ. 25 ноября враг нанес удар по городу. Из-за прилетов оказались повреждены жилые дома: 20 – многоквартирных и 6 – частных", – написал он.

Хинштейн также рассказал, что при атаке пострадали 3 человека. Всех их осмотрели врачи, от госпитализации они отказались. По его словам, на место происшествия сразу приехали сотрудники комиссий по оценке повреждений, а также восстановительные бригады для закрытия теплового контура.

Губернатор отметил, что сейчас в домах устанавливаются новые стеклопакеты. Он пообещал помочь собственникам с восстановлением жилья.

25 ноября ВСУ нанесли удар по курскому Льгову, в результате чего взрывной волной у жилых домов были выбиты окна. На месте происшествия работали оперативные службы, туда прибыл и глава города Алексей Клемешов. Кроме того, удары были нанесены и по Льговскому району.

