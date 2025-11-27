ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков указал, что все представители администраций находятся на своих рабочих местах, поэтому, как и всегда, будут стараться справиться со всеми возникающими вызовами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли ликвидировать 118 вражеских БПЛА, включая 52 из них над Белгородской областью. Кроме того, 26 воздушных целей удалось сбить над Курской областью, а еще 18 – над Самарской областью.

До этого ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Также ВС РФ поразили цех по производству боеприпасов и места дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

