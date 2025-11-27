Силы ПВО нейтрализовали 118 украинских БПЛА над регионами России ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 118 вражеских беспилотников над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Налеты украинских дронов фиксировались в период с 23:00 среды, 26 ноября, по 08:30 четверга, 27-го числа, уточнили в оборонном ведомстве. Больше всего беспилотников было сбито над Белгородской, Курской и Самарской областями – 52, 26 и 18 соответственно.

По 6 БПЛА уничтожили в небе над Краснодарским краем и Брянской областью, а по 2 – в воздушном пространстве Воронежской, Липецкой и Оренбургской областей. Еще по 1 ликвидировали над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями, а также Черным морем.

Ранее сообщалось, что осколки вражеского беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет, в Тамале Пензенской области. Взрывной волной также были выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.

Места ЧП были оцеплены. Также власти объявили на территории региона план "Ковер", из-за чего местные аэропорты приостанавливали прием и выпуск воздушных судов.