Два человека пострадали при атаке беспилотников в Чебоксарах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два мирных жителя, в том числе один подросток, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников в Чебоксарах. Повреждения от ударов БПЛА зафиксированы в двух жилых домах. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Врачи оперативно оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент ситуация находится под контролем, угроза атаки БПЛА отсутствует.

На месте ЧП работают все экстренные службы, они устраняют последствия воздушной атаки. Временно эвакуированные жители уже возвращаются в свои дома. Николаев заверил, что власти региона окажут необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается.

Рано утром 26 ноября в Чувашии объявили эвакуацию на фоне атаки вражеских беспилотников. Местных жителей призывали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили в общей сумме 33 дрона ВСУ над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над Белгородской и Воронежской областями.