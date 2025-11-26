Эвакуация объявлена в Чувашии из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Эвакуация населения проходит в Чувашии в связи с утренней атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Олег Николаев.

"В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан поводится эвакуация населения. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", – сообщил Николаев.

По его словам, благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Ранее Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных воздушных атак ВСУ. Повреждения были зафиксированы в более чем 20 жилых домах в 5 районах региона.

Самая сложная обстановка наблюдалась в Новороссийске и Геленджике. В первом городе ранения получили 4 человека. Кроме того, были повреждены 7 многоквартирных и столько же частных домов.

Помимо этого, было повреждено здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Из-за этого были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств.

Всего в результате воздушной атаки пострадали 9 мирных жителей Краснодарского края. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.