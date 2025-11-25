Форма поиска по сайту

25 ноября, 04:13

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске увеличилось до 4 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате ночной атаки беспилотников в разных районах Новороссийска повреждены еще один частный и три многоквартирных дома, ранения получили еще три человека. Всего пострадали четыре мирных жителя, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что по двум адресам в многоквартирных домах падения обломков беспилотников спровоцировали пожары. В данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возгорания.

Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 25 ноября. Помимо Новороссийска, повреждения жилых домов и прочих строений также зафиксированы в Геленджике, Краснодаре и других населенных пунктах региона.

Тем временем в аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения, из-за которых авиагавань не принимает и не отправляет рейсы. Они призваны обеспечить безопасность полетов в регионе.

