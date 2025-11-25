Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в аэропорту Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил о введении режима угрозы атаки БПЛА на территории города. Аналогичная угроза также была объявлена на территории Сириуса.

Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников по Новороссийску, в результате которой повреждения получили один частный и два многоквартирных жилых дома. В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали.

В городе развернули пункт временного размещения на базе школы № 29. В случае необходимости в пункте готовы принять жителей квартир и домов, пострадавших в результате атаки БПЛА.