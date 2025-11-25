Форма поиска по сайту

Новости

Новости

00:11

Происшествия

Многоэтажный жилой дом поврежден в Новороссийске после атаки БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Многоэтажный жилой дом получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске. О происшествии рассказали в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Предварительно, повреждена одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Кроме того, выпавшие осколки повредили стоящие рядом автомобили. При этом никто из жильцов не пострадал.

Однако из-за падения обломков БПЛА на еще один жилой дом был ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте уже работают оперативные и специальные службы.

Вечером 24 ноября российские силы отражали атаку украинских войск на Севастополь. Все местные службы были приведены в состояние боевой готовности.

Ранее два человека пострадали в результате падения фрагментов БПЛА в Славянске-на-Кубани. Они были доставлены в медучреждение для получения необходимой помощи.

происшествиярегионы

