Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 16:16

Происшествия

Три человека погибли при падении БПЛА в Сызрани

Фото: министерство обороны РФ

Три человека погибли и еще двое госпитализированы с ранениями, которые были получены при атаке дронов на промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков в своем телеграм-канале.

Глава Сызрани рассказал, что 24 ноября перед проведением еженедельного аппаратного совещания власти почтили память погибших минутой молчания. Он также отметил, что данная атака БПЛА на город стала самой массовой с начала спецоперации.

Володченков пообещал предоставить родственникам погибших и пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время специалисты продолжают поисковые работы на местах, где могли упасть беспилотники. Это необходимо для последующего обезвреживания дронов.

"На территории города режим повышенной готовности снят. Увеселительные и развлекательные мероприятия отменены", – сказано в сообщении.

В ночь на 24 ноября средства ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России. По данным Минобороны РФ, почти половину всех беспилотников удалось ликвидировать в Белгородской области – 45 аппаратов.

Еще 9 дронов сбили в Краснодарском крае, 7 – в Нижегородской области, 4 – в Воронежской области. Помимо этого, 20 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, а еще 8 – над Азовским морем.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика