Три человека погибли при падении БПЛА в Сызрани

Фото: министерство обороны РФ

Три человека погибли и еще двое госпитализированы с ранениями, которые были получены при атаке дронов на промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков в своем телеграм-канале.

Глава Сызрани рассказал, что 24 ноября перед проведением еженедельного аппаратного совещания власти почтили память погибших минутой молчания. Он также отметил, что данная атака БПЛА на город стала самой массовой с начала спецоперации.

Володченков пообещал предоставить родственникам погибших и пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время специалисты продолжают поисковые работы на местах, где могли упасть беспилотники. Это необходимо для последующего обезвреживания дронов.

"На территории города режим повышенной готовности снят. Увеселительные и развлекательные мероприятия отменены", – сказано в сообщении.

В ночь на 24 ноября средства ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России. По данным Минобороны РФ, почти половину всех беспилотников удалось ликвидировать в Белгородской области – 45 аппаратов.

Еще 9 дронов сбили в Краснодарском крае, 7 – в Нижегородской области, 4 – в Воронежской области. Помимо этого, 20 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, а еще 8 – над Азовским морем.

