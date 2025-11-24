Силы ПВО уничтожили за ночь 93 беспилотника над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

Почти половину всех БПЛА ликвидировали в Белгородской области – 45 аппаратов. Еще 9 дронов сбили в Краснодарском крае, 7 – в Нижегородской области, 4 – в Воронежской области.

Помимо этого, 20 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, а также еще 8 – над Азовским морем.

Ранее супружеская пара погибла при атаке ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Кроме того, ранения получил их четырехлетний сын, который находился рядом.

Еще одна атака украинских дронов была зафиксирована в Славянске-на-Кубани. В результате падения фрагментов БПЛА ранения получили два человека. Они были доставлены в медучреждение для получения необходимой помощи.