Новости

Новости

21 ноября, 09:26

Происшествия

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека пострадали в результате падения фрагментов БПЛА в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Уточняется, что они были доставлены в медучреждение для получения необходимой помощи.

По данным оперштаба, повреждены оказались окна, крыши и двери по 7 адресам. На всех местах работают специальные и оперативные службы. Власти заявили, что окажут помощь жителям в восстановлении имущества.

В свою очередь, глава Славянского района Роман Синяговский в телеграм-канале написал об отмене занятий в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования до окончания угрозы применения БПЛА. Вместе с тем он рекомендовал отменить занятия в средних и высших учебных заведениях.

В ночь на 21 ноября беспилотники ударили по Ростовской области. Атака привела к повреждению опоры ЛЭП, из-за чего в Чертковском районе обесточены оказались свыше 200 жилых домов. Помимо этого, в районе хутора Нагибин возник пожар площадью 4 квадратных метра, который был оперативно потушен.

До этого еще два мирных жителя получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников в Белгородской области. В Шебекинском районе FPV-дрон сдетонировал на земле, из-за чего мужчина получил ранения головы и ног. Кроме того, за медпомощью обратилась жительница Грайворонского округа, получившая баротравму.

происшествиярегионы

