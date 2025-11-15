Священник с супругой и семья прихожан погибли при атаке дронов ВСУ в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Священник, его супруга и семья прихожан с ребенком погибли в результате атаки дронов ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Горловской и Славянской епархии РПЦ.

"Несколько дней назад мы получили информацию, что трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой", – уточняется в сообщении.

Погибшие пытались самостоятельно выйти из зоны боев. Сначала их атаковали украинские БПЛА, после чего они подверглись обстрелу минами.

"Раненых добивали дронами всю ночь. Всего погибло семь человек", – указали в епархии.

Ранее в Белгородской области были ранены два мирных жителя в результате атаки вражеских беспилотников. В Шебекинском районе FPV-дрон сдетонировал за земле, из-за чего мужчина получил ранения головы и ног.

Кроме того, за медпомощью обратилась жительница Грайворонского округа. Она получила баротравму.

