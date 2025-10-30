00:29Происшествия
Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два мирных жителя пострадали из-за атаки украинских БПЛА на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, в Березово-Втором Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на земле. В результате чего мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Его госпитализировали бойцы самообороны.
Также за медицинской помощью обратилась жительница села Замостье Грайворонского округа. Женщина с баротравмой была доставлена в больницу Белгорода.
Ранее атака БПЛА произошла рядом с промышленным предприятием в Марий Эл. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений. На месте ударов вели работу специалисты.