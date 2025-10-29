Форма поиска по сайту

29 октября, 11:43

Происшествия

В Марий Эл зафиксировали атаку БПЛА рядом с промпредприятием

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака БПЛА произошла рядом с промышленным предприятием в Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале. Пост цитирует RT.

По его словам, в результате никто не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений. К работе на месте ударов привлечены специалисты.

Прилеты украинских беспилотников также были зафиксированы еще в нескольких регионах России. Всего силы ПВО ликвидировали 100 вражеских дронов в ночь на 29 октября. Самое большое число было уничтожено на подлете к Брянской области – 46.

Атака была направлена на Выгоничский район, где произошло возгорание, уточнял глава региона Александр Богомаз. При пожаре погибла женщина, а 14-летняя девочка получила ранения.

