Силы ПВО ликвидировали несколько дронов в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили несколько украинских дронов в небе над Ставропольским краем ночью в среду, 29 октября. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, дроны пытались атаковать промышленную зону Буденновска. Существенного урона атака не нанесла, разрушений инфраструктуры нет. Никто из местных жителей не пострадал.

На месте падения обломков дронов работают оперативные службы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации четырех украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. В связи с этим была временно приостановлена работа аэропорта Шереметьево. Однако вскоре воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.