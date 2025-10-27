27 октября, 06:58Происшествия
Силы ПВО ликвидировали 24 украинских БПЛА в Тульской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 24 украинских БПЛА в небе над Тульской областью в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры нет.
Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинских дронов, летевших в сторону Москвы, ночью 27 октября. По последним данным, всего было уничтожено 30 БПЛА.
Также из-за сообщений об атаке дронов приостанавливали работу аэропорты Жуковский и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимали и не выпускали самолеты.