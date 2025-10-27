Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 06:58

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 24 украинских БПЛА в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 24 украинских БПЛА в небе над Тульской областью в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинских дронов, летевших в сторону Москвы, ночью 27 октября. По последним данным, всего было уничтожено 30 БПЛА.

Также из-за сообщений об атаке дронов приостанавливали работу аэропорты Жуковский и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимали и не выпускали самолеты.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика