Силы ПВО ликвидировали 24 украинских БПЛА в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 24 украинских БПЛА в небе над Тульской областью в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинских дронов, летевших в сторону Москвы, ночью 27 октября. По последним данным, всего было уничтожено 30 БПЛА.

Также из-за сообщений об атаке дронов приостанавливали работу аэропорты Жуковский и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимали и не выпускали самолеты.

