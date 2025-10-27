Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Фото: depositphotos/Chalabala

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Закрытие авиагавани Жуковский произошло на фоне сообщений о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают оперативные службы.

До этого подобные ограничения были введены в воздушных гаванях Калуги и Волгограда.