Аэропорт Калуги временно приостановил прием и вылет самолетов

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – указал представитель Росавиации.

Временные ограничения на отправку и прием самолетов уже водились в воздушной гавани Калуги 26 октября. В Росавиации указывали, что это также было нужно для обеспечения безопасности полетов.

Позже, спустя примерно два часа, запрет на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Калуги был снят. Подробностей о том, сколько самолетов ушли на запасные воздушные гавани, не приводилось.

