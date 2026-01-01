Форма поиска по сайту

01 января, 10:56

Город

Более 30 зимних интерактивных маршрутов по Москве ждут горожан и туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 зимних интерактивных маршрутов по Москве ждут горожан и туристов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Тематические маршруты подготовил туристический сервис Russpass совместно с "Яндекс Картами". Во время прогулки можно принять участие в интерактивной игры – выполняя задания, пользователи зарабатывают баллы в виде звезд, а также получают возможность принять участие в розыгрыше более чем 200 призов. Три победителя станут обладателями главного приза – миллиона рублей, который можно потратить на отдых мечты в России.

Маршруты собраны в разделе в приложении "Яндекс карты". Чтобы принять участие, необходимо авторизоваться в мобильном приложении, открыть в профиле раздел "Зима в Москве" и начать выполнение заданий. Во время прогулки нужно оставлять фотоотзывы на посещенные места.

Маршруты охватывают все районы города и объединяют площадки проекта "Зима в Москве", достопримечательности и специальные предложения бизнеса для туристов и жителей столицы. Помимо этого, в них включены музеи и выставки.

Например, в ходе маршрута "Улицы Замосковречья" можно отправиться в путешествие по одному из старейших районов Москвы, чтобы увидеть Московский международный дом музыки, ландшафтный парк, сталинскую высотку на Котельнической набережной, дом, в котором снимали комедию "Иван Васильевич меняет профессию", и многое другое.

Маршрут "Симфония Пресни" поможет увидеть Москву с высоты птичьего полета. Прогулка стартует с самой высокой открытой смотровой площадки Европы "Выше только любовь", а спустившись с нее, можно пройтись до скамейки Воланда на Патриарших прудах – культовое место, которое упоминается в романе "Мастер и Маргарита". В числе остановок – здание ТАСС, арт-павильон "Холодильник" и зимний клуб "Москва" на Тверском бульваре.

"Хамовники: зимний бал" подойдет тем, кто хочет погрузиться в атмосферу дворянской Москвы и стать частью ее культурной жизни. В ходе маршрута горожане и гости столицы могут посетить Галерею Александра Шилова, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Галерею Ильи Глазунова.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.

Сюжет: Зима в Москве
город

