Уголовное дело возбуждено после пропажи вертолета в Приамурье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи завели уголовное дело по факту пропажи вертолета в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Отмечается, что дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
Вертолет пропал утром в пятницу, 20 февраля, по местному времени. Согласно информации правительства региона, воздушный транспорт принадлежит лесозаготовителям. На его борту находятся три человек: пилот и два пассажира.
Для поисков вертолета задействованы 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один поисковый БПЛА. Специалисты были направлены в зону поисков из Благовещенска.