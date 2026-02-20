Уголовное дело возбуждено после пропажи вертолета в Приамурье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи завели уголовное дело по факту пропажи вертолета в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".

Вертолет пропал утром в пятницу, 20 февраля, по местному времени. Согласно информации правительства региона, воздушный транспорт принадлежит лесозаготовителям. На его борту находятся три человек: пилот и два пассажира.

Для поисков вертолета задействованы 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один поисковый БПЛА. Специалисты были направлены в зону поисков из Благовещенска.