Пожар в ангаре на северо-западе Москвы локализован

Фото: Москва 24

Пожар, который возник в металлическом ангаре на северо-западе Москвы, локализован. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

О произошедшем в Митине возгорании стало известно вечером 25 февраля. Предварительно, воспламенился ангар, расположенный на Дубравной улице. При этом внутри здания якобы находятся газовые баллоны.

По данным СМИ, площадь пожара составила 420 квадратных метров. При этом, как уточнили журналисты, из-за возгорания произошло обрушение конструкций.

До этого пожар произошел на уровне 14-го этажа в общежитии Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" в Тверском районе Москвы. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

Людей успели эвакуировать. Спустя время возгорание удалось локализовать, а позднее – ликвидировать.

