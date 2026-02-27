Форма поиска по сайту

27 февраля, 09:24

Мэр Москвы

Собянин рассказал о системной поддержке некоммерческих организаций в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти оказывают поддержку некоммерческим организациям (НКО) по разным направлениям. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

"Город <...> создает благоприятные условия для реализации важных социальных инициатив НКО", – указал мэр.

По словам мэра, в Москве зарегистрировано уже свыше 30 тысяч НКО, а около 11 тысяч из них ведут социально ориентированную деятельность: поддерживают инвалидов, участников СВО и членов их семей, заботятся о детях и многодетных семьях, бездомных животных, помогают сохранять культурные и исторические ценности, а также окружающую среду.

В частности, в столице создали сеть коворкинг-центров, которая стала крупнейшей системой бесплатной поддержки социально ориентированных НКО. К настоящему времени в городе открыли уже 13 центров, два из которых – в прошлом году: в павильоне № 44 "Кролиководство" на ВДНХ и в районном центре "Нева" в Левобережном районе.

Также столичные власти выделяют НКО помещения в безвозмездное пользование на 3 года с возможностью продления договоров. В настоящее время организации занимают свыше 13 тысяч квадратных метров помещений в 53 обустроенных офисах. В них, например, налажена работа инклюзивных мастерских и оказываются социальные услуги разным категориям москвичей.

"Также для НКО в городе действует льготная ставка на аренду помещений для работы – 4 500 рублей за квадратный метр в год", – добавил мэр.

В рамках поддержки некоммерческого сектора в столице проводится конкурс грантов мэра Москвы. На воплощение в жизнь своей инициативы можно получить от 500 000 рублей до 5 миллионов рублей. Общий бюджет конкурса составляет 600 миллионов рублей.

"Благодаря ему гранты получили уже свыше 3 800 проектов некоммерческих организаций", – сказал Собянин.

Кроме того, НКО доступен конкурс грантов "Москва – добрый город", чей ежегодный фонд составляет 400 миллионов рублей. В рамках этого конкурса можно получить грант от 500 000 рублей до 10 миллионов рублей.

В частности, в 2025 году заявки на конкурс смогли подать молодые НКО с опытом работы от полугода. Ограничений для организаций, созданных участниками СВО, не было. За 7 лет победителями стали 738 проектов, которые суммарно получили 2,8 миллиарда рублей.

Также власти запустили благотворительный сервис на mos.ru, где можно поддержать проверенные фонды – горожане уже оказали поддержку различным НКО, направив им свыше 293 миллионов рублей. Кроме того, Москва запустила первый в стране социальный маркетплейс "Москва – добрый город".

"Эта площадка позволяет людям с особенностями здоровья зарабатывать на изготовлении товаров и профессионально реализовываться. Общий объем продаж маркетплейса – свыше 100 миллионов рублей", – резюмировал градоначальник.

В прошлом году сервисами столичных коворкинг-центров для некоммерческих организаций воспользовались около 170 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Всего в 2025 году в столичных пространствах проводилось около 1 тысячи различных мероприятий, включая фестивали, спектакли и мастер-классы, которые смогли объединить около 60 тысяч горожан.

