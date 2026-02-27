В ГД предложили ввести отдельную программу льготной ипотеки для бойцов СВО

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В России могут законодательно ввести отдельную федеральную программу льготной ипотеки для участников СВО. С идеей выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и Марина Ким, передает ТАСС.

Миронов в ходе круглого стола "Справедливая ипотека для защитников: от статуса – к реальным возможностям" указал на то, что вопрос обеспечения жильем бойцов требует конкретных решений.

Предлагается установить ставку 4% годовых для участников СВО, отслуживших не менее двух лет, и 2% – для многодетных семей военнослужащих. Программа должна действовать по всей стране без региональных ограничений и распространяться на первичный и вторичный рынок жилья, а также на индивидуальное жилищное строительство.

В ходе обсуждения Ким подчеркнула, что бойцы СВО не должны проходить через бюрократическую полосу препятствий.

"Они не обязаны уезжать за тысячи километров только потому, что там действует льготная программа. У них есть родные города, семьи, родители, дети, работа. Льготы создаются не для того, чтобы решать демографические или региональные задачи", – сказала парламентарий.

В финансировании программы могут помочь создание "Фонда поддержки героев", использование средств от реализации конфискованного имущества, выпуск целевых гособлигаций, а также задействование существующих инструментов военной ипотеки.

Ранее в ГД предложили вне очереди выдавать ветеранам участки с подведенными коммуникациями. Председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что особое внимание партия намерена уделить жилищному вопросу родственников погибших бойцов. Подобные меры – это исполнение долга перед теми, кто сегодня участвует в СВО.