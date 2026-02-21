В Госдуме предложили вне очереди выдавать ветеранам участки с подведенными коммуникациями

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой предоставлять ветеранам боевых действий и членам их семей земельные участки с готовыми коммуникациями в приоритетном порядке. Об этом депутат заявил в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, особое внимание партия намерена уделить жилищному вопросу родственников погибших бойцов. Глава ЛДПР пояснил, что подобные меры – это исполнение долга перед теми, кто сегодня участвует в специальной военной операции (СВО).

Слуцкий подчеркнул, что поддержка должна быть равной для всех, кто встал на защиту страны.

Ранее правительство РФ направило на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому ветеранам боевых действий будет предоставлена возможность оформления неоплачиваемого отпуска. Авторы инициативы отмечают, что эта мера поможет повысить уровень социальной защищенности задействованных в зоне СВО ветеранов.