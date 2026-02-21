Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Фото: depositphotos/cookelma

Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что на счету норвежских спортсменов уже 18 золотых медалей, а также 11 серебряных и 11 бронзовых. Ближайшими соперниками норвежских атлетов по количеству золотых медалей являются спортсмены из США, которые завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых наград.

До конца Игр атлеты из США могут максимум завоевать еще 5 золотых медалей, поэтому они уже не смогут догнать лидера – Норвегию, указали журналисты. При этом сборная Норвегии лидирует и по общему числу медалей – 40. Следом идут США (31 награда) и Италия (29 наград).

Ранее СМИ писали, что российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. По данным журналистов, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете. Летние Игры в Лос-Анджелесе пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года.

