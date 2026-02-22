01:19Происшествия
Поезд насмерть сбил медведя в Словакии
Фото: depositphotos/kyslynskyy
Пассажирский состав насмерть сбил крупного медведя в центральной части Словакии. Об этом сообщил госсекретарь министерства окружающей среды республики Филип Куффа.
По словам представителя ведомства, столкновение произошло ночью и стало первым подобным случаем в 2026 году. Вес погибшего зверя составил 162 килограмма.
При этом подробности о точном месте происшествия и возможных последствиях для движения поездов не приводятся.
Ранее на трассе в Приморском крае под колесами машины погибла молодая самка амурского тигра. Сигнал об обнаруженном на дороге сбитом хищнике поступил в региональное управление МВД.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что тигрица скончалась мгновенно от травм, полученных в результате наезда.