Поезд насмерть сбил медведя в Словакии

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Пассажирский состав насмерть сбил крупного медведя в центральной части Словакии. Об этом сообщил госсекретарь министерства окружающей среды республики Филип Куффа.

По словам представителя ведомства, столкновение произошло ночью и стало первым подобным случаем в 2026 году. Вес погибшего зверя составил 162 килограмма.

При этом подробности о точном месте происшествия и возможных последствиях для движения поездов не приводятся.

Ранее на трассе в Приморском крае под колесами машины погибла молодая самка амурского тигра. Сигнал об обнаруженном на дороге сбитом хищнике поступил в региональное управление МВД.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что тигрица скончалась мгновенно от травм, полученных в результате наезда.