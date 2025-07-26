Самку амурского тигра сбили на трассе в Приморском крае

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Молодая самка амурского тигра погибла под колесами автомобиля на уссурийской трассе в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра Амурский тигр Сергея Арамилева.

Сообщение о найденном сбитом тигре на дороге поступило в краевое УМВД. Прибывшие полицейские констатировали, что тигрица в результате ДТП погибла моментально от полученных травм.

Арамилев также сообщил, что сотрудники полиции совместно с охотнадзором выясняют все обстоятельства произошедшего. Дополнительная информация уточняется.

Ранее автомобиль сбил лося в подмосковном Наро-Фоминске. Водитель 1996 года рождения наехал на лося, из-за чего животное получило травмы.