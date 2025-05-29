Автомобиль сбил лося в подмосковном Наро-Фоминске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Автомобиль марки Changan сбил лося в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел 29 мая, в 18:15, на 1-м километре автодороги Наро-Фоминск – Бекасово. По предварительной версии, водитель 1996 года рождения наехал на лося, из-за чего животное получило травмы. Информация об инциденте была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря.

"Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Ранее автомобиль сбил лося на Егорьевском шоссе в Раменском муниципальном округе. ДТП произошло на 29-м километре дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. В результате животное получило травмы.

Позже в областном комитете лесного хозяйства объяснили, что после ДТП животное отползло на обочину и скончалось спустя час. Подмосковных водителей призвали быть внимательнее на дорогах, которые находятся радом с лесными массивами, особенно в темное время суток.

