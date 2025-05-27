Автомобиль сбил лося на Егорьевском шоссе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Автомобиль сбил лося на Егорьевском шоссе в Раменском муниципальном округе Подмосковья. В результате животное получило травмы, сообщается в телеграм-канале областного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло на 29-м километре дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. Предварительно, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на лося. Информация о животном была передана сотрудникам охотничьего надзора, ветеринарной станции и местному егерю.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Истринском районе возле коттеджного поселка Княжье Озеро автомобиль наехал на лосенка. После случившегося животное больше суток не могло получить квалифицированную помощь.

Позже его отправили на лечение и прооперировали. В подмосковном Минсельхозе уточнили, что лосенок поступил в ветклинику в обессиленном и тяжелом состоянии.

Врачи, которые спасли лосенка, назвали его Илюшей. Животное планировали после лечения направить в центр реабилитации "Лосиный остров". Вечером 20 мая он умер. Сердце лосенка не выдержало наркоза.

