Сбитого в Подмосковье лося прооперировали

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Лося, которого сбила машина в Подмосковье, прооперировали. Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка "Лосиный остров".

"Наши сотрудники выезжают в клинику, чтобы осмотреть животное и совместно с лечащими ветеринарами обсудить программу дальнейшего лечения и реабилитации", – говорится в сообщении.

В нацпарке рассказали, что состояние лося удовлетворительное.

Лось поступил в ветклинику в тяжелом состоянии. Температура тела животного упала до 35 градусов, он был обессилен, сообщает телеканал "360", ссылаясь на Минсельхоз Подмосковья.

По информации министерства, ему обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами. Позже лося перевезут в центр реабилитации диких животных "Лосиный остров".

Врачи, которые его спасли, называют лося Илюшей за богатырскую силу и рвение к жизни, добавили в Минсельхозе Подмосковья.

Государственная ветеринарная служба, подведомственная Минсельхозу региона, держит ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что животное сутки пролежало без помощи возле обочины. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова обратилась к правоохранительным органам Подмосковья и министерству экологии и природопользования региона с требованием обеспечить спасение или гуманный исход, если лечение невозможно.

Кроме того, полицейские организовали проверку по факту ДТП в Истре, в котором оказался сбит лосенок. Одновременно с этим проверкой занимаются и специалисты других ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи сбитому животному.