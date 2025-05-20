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20 мая, 01:15

Происшествия

Пострадавшего в Подмосковье лосенка отправят на лечение в "Лосиный остров"

Пострадавшего в Подмосковье лосенка отправят на лечение в "Лосиный остров"

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Лосенка, которого сбили в районе поселка Княжье Озеро, доставят в центр реабилитации на территории национального парка "Лосиный остров". После происшествия животное более суток пролежало на обочине с переломами трех конечностей.

Изначально в Госохотинспекции рекомендовали эвтаназию, но благодаря усилиям местных жителей и волонтеров удалось добиться медицинской помощи. Специалисты центра "Помощь" провели обезболивание и транспортировку. Операцию животному проведут в Дмитрове. Если восстановление пройдет успешно, реабилитация продолжится в нацпарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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