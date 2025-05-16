Обвинения предъявлены женщине и ее племяннику по делу об убийстве экс-мэра Самары

Фото: телеграм-канал "Следком"

Заочные обвинения предъявлены 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По данным ведомства, женщина и мужчина в настоящее время проживают за пределами России. Они объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно избрал Дмитрию меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно версии следствия, Светлана, находясь за пределами РФ, оказывала содействие в совершении убийства Тархова и его жены советами и указаниями, а ее племянник и внучка потерпевших Екатерина, действуя по ранее достигнутой договоренности, в целях завладения имуществом погибших отравили пару. Затем они заморозили тела при помощи азота, расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала внучку Тархова вменяемой, уточнили в СК.

Ранее суд продлил арест Екатерине. Она будет находиться под стражей до 2 июня 2025 года включительно.

Заявление о пропаже бывшего мэра Самары в полицию подал 1 января его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

По подозрению в убийстве Тархова и его супруги задержали внучку, которая призналась в содеянном. СМИ предполагали, что она могла совершить преступление из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить от продажи недвижимости.

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что Екатерина заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Спустя время криминалисты обнаружили в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов – они принадлежали Тархову и его жене.