Криминалисты нашли следы крови в квартире убитого экс-мэра Самары Тархова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Криминалисты обнаружили в квартире убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги следы крови и частицы кровеносных сосудов, которые принадлежали потерпевшим. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

По данным ведомства, специалистам удалось обнаружить пятна крови несмотря на то, что квартира была обработана химическим веществом. Также следователи определили, что обвиняемая избавилась от мебели, на которой могли быть следы преступления.

СК установил, что злоумышленница получила за экс-мэра Самары дивиденды в размере миллиона рублей, которые должны были быть выданы Тархову как соучредителю компании.

На данный момент следователи продолжают необходимые мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего, а также мотив и способ совершения преступления.

О пропаже бывшего мэра Самары стало известно после того, как его друг обратился в полицию. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

По подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых Екатерина Бельская. По версии следствия, девушка на почве неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела.

Установлено, что квартира потерпевших была обработана химическим раствором щелочи. Кроме того, Бельская заранее приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователи выяснили, что девушка не работала, а ее дед с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города.

В СМИ заявили, что она могла совершить убийство из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить с продажи недвижимости экс-мэра Самары. Тела Тарховых пока не нашли.

По камерам удалось выяснить, что внучка заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Предполагается, что части тел супругов выбрасывались в мусорные контейнеры. По версии правоохранителей, останки могут оказаться на мусорном полигоне в селе Преображенка. Однако тел Тарховых там не нашли.

6 февраля суд заключил девушку под стражу и отправил в СИЗО на два месяца. В свою очередь, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела.

