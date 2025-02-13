Регоператор заявил, что тела экс-мэра Самары и его жены не найдены на мусорном полигоне

Фото: ТАСС

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, поиски которых проводились на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка", не найдены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регоператора АО "Экология".

"Работа <…> на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около 1 гектара", – рассказали в компании.

1 января в полицию обратился друг Тархова, который заявил о пропаже бывшего мэра Самары. Выяснилось, что Тарханов не выходил на связь с конца декабря 2024 года. Позже по подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых Екатерина Бельская. Следствие предъявило ей обвинение по делу о двойном убийстве.

При этом отмечалось, что в квартире семейства Тарховых тела супругов не обнаружили. Однако по камерам удалось выяснить, что Бельская заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Предполагается, что части тел супругов выбрасывались в мусорные контейнеры. Правоохранители предполагали, что тела могли оказаться на мусорном полигоне в селе Преображенка под Самарой.