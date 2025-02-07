GPS-трекеры будут задействованы для поиска тел экс-мэра Самары и его супруги

Фото: телеграм-канал "Следком"

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи будут искать при помощи GPS-трекеров, сообщает "КП-Самара".

В квартире семейства Тарховых тел не нашли, но по камерам удалось выяснить, что внучка погибших, Екатерина Бельская, заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Предполагается, что части тел супругов выбрасывались в мусорные контейнеры.

По версии правоохранителей, они могут оказаться на мусорном полигоне в селе Преображенка под Самарой, там уже работают следователи. Определить примерные места для поисков помогут данные с GPS-датчиков мусоровозов, рассказали в пресс-службе регоператора АО "Экология".

"То есть мы знаем, где была машина, какие делала остановки, и можем определить, в каком месте на полигоне была выгрузка", – добавили там.

Закрывать полигон на время оперативных мероприятий не планируется, полного оцепления территории также не будет. Кроме того, представители ресурсной компании готовы оказать содействие следствию и предоставить спецтехнику.

"Наших сотрудников непосредственно к поискам привлекать не будут, только технику", – уточнили в "Экологии".

1 января в полицию обратился друг Тархова, который заявил о пропаже бывшего мэра Самары. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

Позже по подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца. Вместе с тем СК РФ изучает различные версии случившегося и выясняет все обстоятельства инцидента.

