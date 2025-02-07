07 февраля, 13:04Происшествия
GPS-трекеры будут задействованы для поиска тел экс-мэра Самары и его супруги
Фото: телеграм-канал "Следком"
Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи будут искать при помощи GPS-трекеров, сообщает "КП-Самара".
В квартире семейства Тарховых тел не нашли, но по камерам удалось выяснить, что внучка погибших, Екатерина Бельская, заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Предполагается, что части тел супругов выбрасывались в мусорные контейнеры.
По версии правоохранителей, они могут оказаться на мусорном полигоне в селе Преображенка под Самарой, там уже работают следователи. Определить примерные места для поисков помогут данные с GPS-датчиков мусоровозов, рассказали в пресс-службе регоператора АО "Экология".
"То есть мы знаем, где была машина, какие делала остановки, и можем определить, в каком месте на полигоне была выгрузка", – добавили там.
Закрывать полигон на время оперативных мероприятий не планируется, полного оцепления территории также не будет. Кроме того, представители ресурсной компании готовы оказать содействие следствию и предоставить спецтехнику.
"Наших сотрудников непосредственно к поискам привлекать не будут, только технику", – уточнили в "Экологии".
1 января в полицию обратился друг Тархова, который заявил о пропаже бывшего мэра Самары. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.
Позже по подозрению в убийстве была задержана внучка Тарховых. Суд заключил ее под стражу и отправил в СИЗО на два месяца. Вместе с тем СК РФ изучает различные версии случившегося и выясняет все обстоятельства инцидента.
Суд Самары на 2 месяца арестовал внучку убитых экс-мэра Виктора Тархова и его жены