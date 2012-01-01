Знакомые внучки экс-мэра Самары рассказали про ссоры в семье из-за денег

Прокуратура Самарской области проверяет информацию об исчезновении Виктора Тархова и его супруги: по данным СМИ, их убили, однако официально тела до сих пор не найдены. Главная подозреваемая – внучка экс-чиновника, ее уже заключили под стражу. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.

Убийство из-за денег?

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

О гибели бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи СМИ сообщили вечером 5 февраля. Источник RTVI указал, что супругов застрелили около месяца назад, после того как они прилетели в Россию из Финляндии. Впоследствии издание уточнило, что Тарховых избили до смерти, и хранили их тела "законсервированными в бочках". Однако, по данным прокуратуры Самарской области, на сегодняшний день местонахождение Тархова и его супруги Натальи все еще не установлено.

Первым внимание на исчезновение супругов обратил бывший заместитель экс-мэра Александр Кузнецов: в разговоре с телеграм-каналом Baza он рассказал, что в последний раз говорил с Тарховым по телефону в ноябре 2024 года. Позднее Кузнецов попытался поздравить товарища с Новым годом 31 декабря, но не смог дозвониться до него.

Связаться с Тарховым не вышло и в его день рождения, 3 января, однако с номера экс-чиновника Кузнецову потом пришло сообщение, в котором тот якобы попросил обращаться по всем вопросам к внучке Екатерине. Заподозрив неладное, 31 января мужчина заявил об исчезновении бывшего коллеги.



СУ СК России по Самарской области <...> в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.

Главной подозреваемой по делу об убийстве проходит внучка погибших Екатерина Бельская. 3 февраля ее задержали, а 6-го по решению суда отправили в СИЗО на два месяца. Уточняется, что арестованная не признала вину и отказалась сотрудничать со следствием.



Несмотря на то что официальной информации об обстоятельствах инцидента практически нет, в СМИ появлялись несколько версий произошедшего. Предварительно, как только супруги вернулись из Финляндии домой в Самару, с 4 по 8 января их несколько раз навещала Бельская, писал телеграм-канал Mash со ссылкой на соседей. После этого пара больше не покидала квартиру, а внучка, в свою очередь, в течение нескольких дней выносила оттуда "подозрительные черные пакеты".

Возможный мотив Бельской – имущество на 145 миллионов рублей: девушка якобы планировала получить средства, продав имущество убитых, включая два коттеджа в Подмосковье, квартиру бизнес-класса в Самаре и автомобили, уточнял телеграм-канал SHOT.

Подозрения Бельская вызвала после того, как приехала на место работы дедушки (фирма по переработке нефтепродуктов) с подозрительными доверенностью и документами, рассказал телеграм-каналу "Честный детектив" осведомленный источник. Сотрудники компании не поверили в подлинность подписей на бумагах, однако сама Екатерина заверила, что заниматься делами ей поручил сам Тархов, поскольку находился в больнице. Кроме того, она якобы пыталась продать одну из принадлежавших дедушке машин по фиктивной доверенности.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Сотрудники правоохранительных органов проверяют различные версии и мотивы происшествия. В свою очередь, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела.

С 2006 по 2010 год Виктор Тархов занимал пост главы администрации Самары. До этого, с 2002-го по 2006-й, он был избран депутатом Самарской губернской думы от избирательного округа № 20 в Чапаевске. В 2000 году он также участвовал в выборах на должность губернатора Самарской области, где набрал почти 30% голосов избирателей.

"Из нее вырастет монстр"

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Поверить в то, что Екатерина Бельская могла лишить жизни собственных дедушку и бабушку, тяжело. Таким мнением в разговоре с изданием 63.ru поделился экс-заместитель Виктора Тархова Александр Шатохин. В то же время бывший чиновник отметил, что не имеет представления, кому нужно было убивать супругов.

"Я пока не могу переварить. <...> пока я просто с впечатлением от этого события, очень переживаю. Не возникает никаких мыслей, кому он (Виктор Тархов. – Прим. ред.) мог помешать уже в этом возрасте", – приводят его слова журналисты.

Напротив, в причастности внучки к расправе над Виктором и Натальей Тарховыми убежден бывший заместитель экс-мэра Александр Кузнецов. Он рассказал, что долго не мог поверить в гибель своего коллеги и товарища, однако теперь все сомнения на этот счет "иссякли".

"Надежда умирает последней, моя надежда умерла. То, что его нет в живых, – это сто процентов. Так же, как и то, что в его исчезновении замешана внучка", – цитирует Кузнецова телеграм-канал Baza.

Преступление, на которое пошла Бельская, вызвано отсутствием у нее каких-либо принципов – девушка была испорчена деньгами, заявила в разговоре с изданием "Аргументы и Факты" знакомая с подозреваемой журналистка Наталья Ширяева.



Наталья Ширяева журналистка, знакомая с подозреваемой Екатерина – просто сильно избалованный ребенок нулевых, десятых годов. Этот исход меня, если честно, не удивил. У человека из ценностей были только деньги, поэтому логично, что, как только дедушка не смог обеспечивать ее, она его убила. Там, насколько мне известно, были скандалы из-за денег.

В своем блоге Ширяева, которая ведет телеграм-канал "Коммунальный опер", также рассказала, что училась вместе с Бельской. По ее словам, в те годы девушка действительно имела репутацию "мажорки".

"Пересекалась с ней в годы, когда она еще училась в гимназии, было ей тогда лет 16. Уже тогда пила, гуляла, курила и смотрела на всех как на говно. Единственной ценностью для нее были деньги, дорогие шмотки и украшения. Учителя от нее были в ужасе", – написала Ширяева.

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В то же время, по словам блогера, раньше Бельская постоянно писала в своих соцсетях, что дедушка – главный человек в ее жизни. Однако, несмотря на любовь, девушка могла решиться расправиться с ним и бабушкой, уверена автор.

Ширяева также рассказала, что у подозреваемой в убийстве есть 6-летний сын: она проживала с ребенком одна.

В последние несколько лет Бельская не была официально трудоустроена и вела в Сети свой блог: телеграм-канал SHOT со ссылкой на ее знакомых сообщил, что девушка старалась быть хорошей матерью и стремилась к тому, чтобы ее ребенок ни в чем не нуждался. После ареста Екатерины мальчика поместили в детский дом, поскольку у него больше нет родственников – отец живет в Израиле и не признает сына, а бабушка, Людмила Тархова (дочь экс-мэра), находится в колонии (в 2022 году ее приговорили к 7 годам лишения свободы за вымогательство).

Адвокат Людмилы, Андрей Карномазов уточнил 360.ru, что ребенка, скорее всего, передадут кому-то из знакомых.