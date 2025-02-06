Суд арестовал внучку бывшего мэра Самары Тархова по делу об убийстве

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Самарский районный суд Самары заявил в беседе с РИА Новости, что внучка бывшего самарского мэра Виктора Тархова Екатерина была отправлена в СИЗО на два месяца по делу об убийстве.

По данным СК РФ, девушка может быть причастна к убийству Тархова и его супруги. Эта информация сейчас проверяется следователями.

Сотрудники ведомства изучают различные версии случившегося и выясняют все обстоятельства инцидента. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела.

Между тем следствие выяснило, что экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с конца декабря 2024 года. Заявил о пропаже Тархова его друг, который 1 января 2025 года обратился в полицию, передали в пресс-службе регионального управления СК.

При этом прокуратура Самарской области заявила, что местонахождение экс-мэра Самары и его супруги до сих пор не установлено.

Накануне СМИ сообщали, что Тархов и его супруга были застрелены. По данным полиции, подозреваемая в преступлении – внучка Тархова. Она задержана правоохранителями. При этом показаний она не давала.

С 2006 по 2010 год Тархов занимал пост главы администрации Самары. До этого, с 2002 по 2006 год, он был избран депутатом Самарской губернской думы от избирательного округа № 20 в Чапаевске. В 2000 году он также участвовал в выборах на должность губернатора Самарской области, где набрал почти 30% голосов избирателей.

